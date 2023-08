TIAGO PINTO: “Purtroppo non siamo ancora riusciti a prendere un attaccante. Mancano 12 giorni di mercato, impossibile dire che succederà”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Salernitana.

Queste le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla prima partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Manca un attaccante. Domani avete un incontro con l’Atalanta per Zapata?

“L’incontro è oggi contro la Salernitana. Purtroppo non siamo riusciti a prendere un altro attaccante alternativo a Belotti”.

Fiducioso di avere l’attaccante per la prossima di campionato?

“Mancano 12 giorni per la fine del mercato, è molto presto per parlare di quello che può succedere. Ho visto così tante cose questa estate che non posso fare pronostici”.

L’obbligo della Champions?

“L’obiettivo è vincere contro la Salernitana. Il mercato è aperto, ci sono mercati che chiudono il 15 settembre, è difficile fare ragionamenti adesso. Ora l’unica priorità è vincere contro la Salernitana”.