La moviola di Roma-Udinese: Musso su Mkhitaryan, c’è il rigore

AS ROMA NOTIZIE – Discreta la prestazione di Giacomelli in Roma-Udinese, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Guidi e G. Saetta). Al 10’ il direttore di gara valuta correttamente un contrasto Cristante-Deulofeu in area giallorossa. Sulla percussione dello spagnolo, il difensore della Roma non si fa saltare e protegge il pallone col corpo. C’è un lieve contatto ma non gli estremi per il penalty.

C’è invece il calcio di rigore concesso alla Roma al 25’. Su cross dalla destra di Veretout, Mkhitaryan anticipa Musso che in uscita bassa lo aggancia con il piede sinistro. Il pallone sul tocco dell’armeno è destinato a uscire ma questo, da regolamento, non incide sulla valutazione del contatto.

È il Var invece a determinare l’annullamento al 29’ del gol di Pellegrini. Nella partenza dell’azione c’è un fallo di Mkhitaryan su Stryger Larsen. Giacomelli valuta regolare il contatto nella parte superiore del corpo ma non vede il pestone dell’armeno sul piede del danese. Chiamato alla review annulla prontamente il gol.

Qualche dubbio, invece, su un contatto tra Molina e Dzeko in area bianconera al 70’. Il bosniaco pare in vantaggio sul difensore il cui intervento è falloso. Non un contatto pesante, per cui il Var non interviene, ma il fischio ci poteva stare.

Fonte: Gazzetta dello Sport