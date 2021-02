Veretout e quel patto per restare alla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Quando Veretout ha lasciato il prato dell’Olimpico a Pedro, scrive oggi La Repubblica (M. Pinci), Fonseca gli si è fatto incontro e gli ha sussurrato: “Quanti ne mancano?“, “Uno mister” ha riso lui.

A cosa si riferissero l’ha dovuto raccontare l’allenatore: “Con lui avevo fatto una sfida sui gol, gli avevo chiesto di farne più di 10 in campionato. Per questo quando è uscito gli ho chiesto: quanto manca?”. Veretout ha scardinato il record di 8 gol a stagione, registrato in 33 giornate con la Fiorentina, ma con la doppietta all’Udinese è già arrivato a 9 in 22 giornate.

A settembre il Napoli aveva fatto arrivare a Veretout un’offerta da far tremare i polsi, lo volevano Gattuso e De Laurentiis, così è intervenuto Fonseca. Resta e ti farò fare almeno dieci gol. In settimana l’agente Mario Giuffredi ha anche incontrato il general manager Tiago Pinto per parlare di un adeguamento.

Fonte: La Repubblica