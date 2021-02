Serie A: Lukaku trascina l’Inter, 3-1 alla Lazio e primo posto in classifica. Muriel fa volare l’Atalanta: 1-0 al Cagliari. La Samp supera la Fiorentina (2-1)

ALTRE NOTIZIE – Dopo la netta vittoria della Roma sull’Udinese nel match delle 12:30, oggi pomeriggio si sono giocate altre due partite piuttosto movimentate.

Il Cagliari di Di Francesco non riesce a strappare un pareggio contro l’Atalanta di Gasperini, che resta viva nella corsa alla Champions: alla Sardegna Arena finisce 0 a 1. Decide un gran gol di Muriel pochi secondi prima del 90esimo. Nel recupero il Var cancella un rigore assegnato ai sardi. I bergamaschi restano così a 3 punti dalla Roma.

Vince anche la Sampdoria di Ranieri, che ha la meglio sulla Fiorentina di Prandelli: vantaggio di Keita Baldè al 31′, poi pareggio di Vlahovic al 37′, ma Quagliarella (71′) fissa il punteggio sul 2 a 1 finale. Inutili gli assalti viola, la classifica per i toscani si fa pericolosa.

Vittoria pesante dell’Inter sulla Lazio nel match serale. Grande mattatore il solito Lukaku, a dir poco decisivo per le sorti della partita. Il belga segna due gol, il primo su rigore, nel primo tempo. Nella ripresa una rete fortunosa di Escalante rimette in corsa i biancocelesti, ma Lukaku è straripante in contropiede e offre un grandissimo assist per il tre a uno di Lautaro. Grazie a questo risultato la squadra di Conte vola in vetta, a più uno sul Milan e a più sette sulla Roma.

Redazione Giallorossi.net