Roma, i tifosi ci credono. Striscione fuori da Trigoria: “Nulla è perduto” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Dopo le sconfitte di Juventus e Milan e la bella vittoria della Roma di oggi, i tifosi giallorossi tornano a crederci. L’attuale terzo posto significa Champions, ma i sei punti dalla vetta inducono a sognare.

“Nulla è perduto. Forza Roma”, è lo striscione affisso da alcuni tifosi romanisti (firmato Fedayn) fuori dai cancelli di Trigoria. Un messaggio diretto alla squadra che non deve mollare visto che la stagione è ancora apertissima.

Domenica sera contro il Benevento i giallorossi avranno un’altra chance per accorciare dalla vetta e quindi ci sarà la sfida all’Olimpico contro il Milan, attualmente in testa al campionato in attesa della partita di Inter-Lazio di questa sera. La stagione della Roma continua a vivere di incredibili altri e bassi, colpa o merito di una classifica cortissima che permette ancora ogni possibile finale.

Giallorossi.net – G. Pinoli