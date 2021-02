FONSECA: “Bellissima partita, bravi sia Mayoral che Dzeko. Cristante è un leader. Scudetto? Pensiamo partita per partita”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca commenta a caldo il risultato finale di Roma-Udinese davanti ai microfoni dei giornalisti. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A DAZN

Squadra concentrata…

“Sono soddisfatto. Siamo partiti forti, abbiamo fatto due gol e uno annullato, abbiamo creato. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene, era importante non prendere gol. Bellissima partita”.

Villar ha fatto una grande partita. Non ha fatto vedere palla a De Paul…

“Era importante fare pressione su De Paul, Villar ha fatto bene oggi. Era importante non dare spazio a De Pau e Villar è stato molto bravo”.

Mayoral e Dzeko: lo spagnolo mi sembra funzionare meglio per caratteristiche. Lei che ne pensa?

“Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita. E’ vero che è importante la profondità di Mayoral, oggi ha fatto molto bene, ha lavorato tanto. Nel secondo tempo era importante far entrare Dzeko per il suo appoggio e anche lui ha cercato la profondità. Hanno giocato bene tutti e due”.

Undici vittorie su undici contro le squadre della parte destra della classifica. Coa deve fare nelle grandi partite?

“Migliorare il risultato. Con la Juve abbiamo fatto bene. Stiamo lavorando per migliorare anche con le grandi, ma la cosa importante è fare i tre punti, e oggi l’abbiamo fatto”.

Cristante è adatto a giocare in quella posizione, anche per il futuro della sua carriera…

“Sì, è un giocatore molto intelligente. Oggi ha fatto una buona partita. E’ un leader che aiuta la squadra a essere sempre corta e può giocare molto bene in questa posizione”.

Cosa ha detto a Veretout?

“Abbiamo parlato dei gol. Io ho una sfida con lui sul numero dei gol, deve fare più di dieci gol, è a nove. Gli ho chiesto quanto mancano, e lui mi ha risposto uno. E’ stata molto importante la sua azione, farlo arrivare più avanti, profondo. E’ importante che faccia questo tipo di movimenti”.

Cosa avete scommesso se supererà i dieci gol? Una cena?

“No, niente…”

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Cosa le è piaciuto di più?

Quasi tutto, siamo entrati molto forte. Jordan è stato decisivo nel cercare sempre la profondità. In generale una grande partita.

Veretout è il simbolo del suo calcio?

Jordan oggi ha giocato più avanti, era importanti per aprire spazi alla squadra. Con Villar e Cristante, Veretout può essere più libero di andare in avanti, soprattutto contro squadre che si chiudono.

Contro le grandi si possono vedere Cristante e Veretout in mezzo al campo?

Contro la Juve non abbiamo avuto problemi difensivi, hanno tirato 3 volte in porta. Siamo mancati negli ultimi 30 metri. Nei big match dobbiamo comunque migliorare

Se fate bene contro le big, si può puntare allo Scudetto?

Noi dobbiamo pensare gara dopo gara, ora c’è il Braga poi il Benevento.

Dzeko titolare e capitano in Europa?

Vediamo se giocherà. Della fascia non parlo.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Primo tempo esemplare, nella ripresa meno intensità ma buona gestione.

Sì, abbiamo fatto una bellissima partita. Siamo entrati molto forte. Abbiamo fatto 2 gol… 3 anzi, uno non è stato contato. Penso che abbiamo creato diverse occasioni e giocato con aggressività. Nel secondo tempo abbiamo gestito, era importante non prendere gol. Penso che siamo andati molto bene.

La Roma non otteneva 43 punti in 22 giornate dalla stagione ’16/’17, quando fece il record di punti…

Questi dati sono più importanti per voi, per me l’importante è vincere e che prendiamo i 3 punti in ogni partita. Ora dobbiamo pensare al Braga, una partita molto importante.

Squadra molto reattiva e dinamica: è tranquillo per la condizione fisica?

Sì molto, la squadra ha dimostrato di stare molto bene fisicamente. Partita di grande intensità in attacco e in difesa.