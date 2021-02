PAU LOPEZ: “Faremo punti anche contro le grandi. La parata su Deulofeu? Lo conosco bene…”

AS ROMA NEWS – Il portiere giallorosso Pau Lopez parla a DAZN al termine del match giocato contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Vittoria che da fiducia a tutto il reparto?

I numero sono chiari, abbiamo preso tanti gol ma ne abbiamo fatti tanti. È importante non prendere gol, oggi abbiamo fatto molto bene nel primo tempo.

Ora avrete Benevento e Milan, cosa vi manca per battere le big?

Credo che quello che contano anche le altre partite. Contro le grandi abbiamo fatto più fatica, ma sono state tutte gare diverse. Contro la Juve abbiamo fatto una grande partita. La squadra sta lavorando bene e sono sicuro che faremo punti anche con le grandi.

Ti senti il titolare?

Non mi sento né titolare né secondo quando non giocavo. Tutti possiamo giocare, Mirante ha fatto molto bene.

PAU LOPEZ A ROMA TV

Prestazione della difesa più che soddisfacente…

Sì penso che abbiamo fatto una grande partita oggi, magari più nel primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto un po’ più fatica ma la difesa ha fatto bene. Contento per i 3 punti, era importante vincere.

Spesso avvantaggiamo gli avversari con gli errori individuali: come mai a volte manca la concentrazione? La mancanza di pubblico c’entra?

Non penso sia una mancanza di concentrazione. Alla fine gli errori fanno parte del calcio. E’ vero che ci è capitato più di una volta ma anche gli altri sbagliano. L’errore fa parte del gioco, dobbiamo sbagliare il meno possibile. Dobbiamo provare a farne meno per ridurre le chances degli altri di segnare.

Partenza forte nei primi minuti, come spesso accade.

Sì, sappiamo che questo è importante perché se segniamo prima noi la partita diventa più semplice. Al contrario se non facciamo gol e segnano gli altri diventa dura. Se andiamo in vantaggio gli altri si scoprono e riusciamo a creare più occasioni da gol.

Ci racconti l’uscita su Deulofeu?

Ero fuori dai pali, quando ho visto che prendeva la palla ho fatto qualche passo indietro perché era troppo vicino. Poi dopo l’ho osservato, io lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme nell’under 21. E’ molto veloce e sapevo che aveva l’opzione di provare a dribblarmi. Mi sono fermato cercando di intuire dove sarebbe andato e alla fine ho scelto il lato giusto