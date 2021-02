ROMA-UDINESE 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma risorge subito ma questa non è più una novità. Dopo la sconfitta contro la Juve, i giallorossi si sbarazzano dell’Udinese con una prova di forza, sia in attacco che in difesa.

Finisce 3 a 0, super prova di Veretout autore di una doppietta. Bene anche Mancini e Pau Lopez, mentre Dzeko ancora non convince. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 7 – Attento, sia nel gioco coi piedi, sia nelle uscite. Nella ripresa compie un miracolo che vale come un gol su Deulofeu. Bene così.

Mancini 7,5 – Partitona. In forma splendida, difende e attacca con grande qualità. Serve un assist pregevole per il gol che sblocca la gara.

Cristante 6 – Primo tempo quasi perfetto da centrale difensivo. Nella ripresa macchia la sua prestazione, fino ad allora ottima, con un errore da matita blu che poteva riaprire il match.

Ibanez 7– Attento e pulito nelle giocate. Argina Deulofeu con la sua velocità. Cresce nel finale.

Karsdorp 6,5 – Cresciuto tantissimo nel lavoro difensivo. Le sue diagonali e i suoi recuperi in velocità sono preziosissimi. Preciso e sicuro nel palleggio.

Villar 7 – Vuole sempre il pallone sui piedi e lo gioca in sicurezza. Bravo anche a recuperare diversi palloni a centrocampo.

Veretout 8 – Torna ai suoi livelli con una prestazione superlativa. Nel primo tempo recupera palloni e si inserisce con una continuità e un’efficacia disarmante, segnando due gol e offrendo anche l’assist per il gol di Pellegrini, poi cancellato dal Var. Nel secondo tempo la sua prestazione cala fisiologicamente. Dal 78′ Pedro 6,5 – Torna in campo e al gol, con un pregevole destro che fissa il risultato finale.

Spinazzola 7 – Solito stantuffo a tratti imprendibile. Sempre incisivo e pericoloso. Dall’87’ Bruno Peres sv.

Pellegrini 6,5 – Peccato per il bel gol annullato. Sbaglia qualche ultimo passaggio di troppo, ma il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco è sempre prezioso. Dall’87’ Diawara sv.

Mkhitaryan 6,5 – Primo tempo un po’ anonimo per quello che ci aveva abituato a vedere, ma nonostante questo si procura il rigore del due a zero. Nella ripresa il ritmo offensivo cala e lui diventa prezioso nel palleggio. Mette lo zampino nel gol del tre a zero.

Borja Mayoral 6 – Lavora tanto per la squadra, ma nel primo tempo non riesce mai a essere pericoloso. Nella ripresa lascia il campo nella prevista staffetta. Dal 68′ Dzeko 5,5 – Un po’ deludente, poco brillante e spesso impreciso.

PAULO FONSECA 7 – La Roma gioca un primo tempo di gran calcio, poi nella ripresa gestisce senza affanni dimostrando anche una buona solidità difensiva. Partita quasi perfetta contro un cliente scomodo.

Giallorossi.net – A. Fiorini