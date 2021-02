GOTTI: “La Roma ha meritato di fare un primo tempo di grande livello. Peccato per quell’occasione di Deulofeu”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani ai microfoni di DAZN:

Una settimana fa fu un primo tempo completamente diverso, cosa non ha funzionato?

Intanto c’è da dire che l’avversario si è meritato di fare un primo tempo di grande livello, al quarto minuto prendi gol alla prima azione e la partita si mette in un certo modo. Non abbiamo avuto le misure giuste. Ogni volta che ci avvicinavamo all’area eravamo poco equilibrati. Il rigore un po’ così dà tranquillità alla Roma. Loro hanno poi cercato di gestire la partita. Provavamo a rientrare in partita piano piano e ci siamo andati vicini, peccato che Deulofeu non abbia sfruttato quell’occasione.

La Roma ha meritato di vincere, ma sono stati bravi loro. Vi facevano uscire per poi trovare le imbucate, non avete letto gli inserimenti. Come ha fatto a cambiare questa cosa?

Sono stati bravi loro, non c’è dubbio. Ma noi siamo a nostra volta bravi a gestire queste situazioni. Dobbiamo capire perché abbiamo concesso queste occasioni alla Roma.

Cosa le può dare Llorente?

C’è da vedere la condizione fisica, il fatto che questi giocatori possono arrivare vicino alla loro miglior condizione e questo fa la differenza contro un avversario come questo.