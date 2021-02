VERETOUT: “Gran primo tempo, ma nella ripresa abbiamo concesso troppo. Il cuore? Per mia moglie e i miei figli”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout parla a Roma TV al termine del match giocato contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Oggi serviva una risposta.

“Abbiamo fatto un grande primo tempo, con il giusto atteggiamento. Dobbiamo migliorare anche nei secondi tempi, concediamo troppe occasioni. Ora guardiamo avanti ma dobbiamo continuare così”.

Sulla doppietta.

“Il mister mi chiede di buttarmi in avanti, oggi l’ho fatto. La cosa più importante era la vittoria ora guardiamo avanti”.

Una dedica speciale per San Valentino?

“Voglio farla a mia moglie e ai miei bambini che sono a casa, ci tengo a salutarli”.

JORDAN VERETOUT A DAZN

Da dove nasce il primo tempo di oggi?

Avevamo perso punti con la Juve, dovevamo recuperare. Ora siamo ancora qui e dobbiamo continuare a lavorare, ma nella ripresa ci siamo un po’ spaventati. Nonostante questo è stata una buona partita.

Primo gol di testa.

Il primo è stato in Francia, il mister mi chiedeva di avanzare e ho segnato, ma l’importante era vincere oggi.

Cosa vi siete detti con Fonseca?

Mi aveva chiesto di realizzare un obiettivo in questa stagione, siamo quasi arrivati… Ma come ho detto conta la vittoria di oggi, dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto oggi.

Su cosa avete scommesso?

Non lo dico, lo dirò appena lo raggiungo.