La Roma schianta l’Udinese: 3 a 0, doppio Veretout e Pedro. Terzo posto e Milan a -6

AS ROMA NEWS – Vincere per accorciare di nuovo in vetta alla classifica. La Roma ha una grande occasione in questo “lunch match” contro l’Udinese visti i risultati di ieri: Juventus e Milan sono state battute, e i giallorossi possono tornare davanti ai bianconeri e a sei punti dalla vetta.

Ma battere la squadra di Gotti non sarà compito facile: i friulani sono in un grande momento di forma, stanno macinando punti e nelle ultime gare sono riusciti a fermare squadre come Inter e Atalanta. Partita complicata quindi, e tutta da vivere qui su Giallorossi.net.

ROMA-UDINESE, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! La Roma distrugge l’Udinese con una gara quasi perfetta, rischiando pochissimo e facendo tre gol a una squadra solida come quella friulana. I giallorossi scavalcano la Juve e tornano al terzo posto. Decidono il match la doppietta di Veretout (5′, 25′) e il gol di Pedro nel recupero.

93′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! PEDRO!!! Lo spagnolo segna con un gran destro a giro dal limite che si insacca sotto al sette!

90′ – Cinque minuti di recupero.

86′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Bruno Peres e Diawara, fuori Spinazzola e Pellegrini.

85′ – CAMBIO UDINESE: fuori Walace, dentro Nestorovski.

85′ – La Roma tiene la palla con lo scopo di congelare questi ultimi minuti.

80′ – Ultimi dieci minuti. La Roma deve restare concentratissima, ormai sta pensando più a gestire che ad affondare.

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Pedro, fuori Veretout.

77′ – De Paul calcia dal limite, ma manda il pallone sopra la traversa.

74′ – DOPPIO CAMBIO UDINESE: dentro Makengo e Ouwejan, fuori Arslan e Zeegelaar.

72′ – Fallo netto di Molina su Dzeko che cade in area a due passi da Musso, l’arbitro non fischia e il Var clamorosamente non interviene!

71′ – Ammonito Veretout.

70′ – OCCASIONE CLAMOROSA UDINESE! Errore madornale di Cristante che sbaglia un appoggio facile e lancia in porta Deulofeu, super Pau Lopez in uscita che evita un gol fatto!

69′ – OCCASIONE ROMA! Subito Dzeko, un po’ egoista, che lanciato in porta non serve la sovrapposizione di Pellegrini ma prova a calciare in porta con un diagonale un po’ debole, boccato in due tempi da Musso.

68′ – CAMBIO ROMA: dentro Dzeko, esce Mayoral.

65′ – OCCASIONE ROMA! Grande affondo di Spinazzola, cross forte al centro dell’area che trova Pellegrini che di testa in tuffo manda di poco fuori!

65′ – Roma decisamente meno brillante in questa ripresa. L’Udinese ci sta provando, ma per ora non ha mai creato veri pericoli dalle parti di Pau Lopez.

62′ – DOPPIO CAMBIO UDINESE: dentro Molina e Okaka, fuori Striger Larsen e Llorente.

60′ – Qualche errore di troppo nel palleggio da parte della Roma in questo avvio di secondo tempo.

57′ – Punizione dal limite per l’Udinese: De Paul calcia di poco alto!

56′ – Ammonito Pellegrini. Punizione dal limite per l’Udinese, posizione centrale. Pericolo in vista per la Roma.

50′ – Brutta palla persa da Mayoral sulla propria trequarti, l’Udinese con Deulofeu può calciare in porta: conclusione fortunatamente centrale, blocca Pau Lopez.

47′ – De Paul calcia dalla distanza, mandando però la palla a lato senza creare pericoli a Pau Lopez.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti di due gol, ma i giallorossi avrebbero meritato un bottino più cospicuo per quanto visto in campo. L’Udinese non ha praticamente mai tirato in porta, e deve essere contenta di essere ancora in partita.

36′ – L’Udinese resta in partita grazie al Var, ma la Roma al momento sta dominando il match. I giallorossi stanno costruendo tantissimo, mostrando un gioco spumeggiante.

30′ – IL VAR ANNULLA IL GOL! Giacomelli, richiamato al Var, cancella la rete di Pellegrini per un fallo precedente di Mkhitaryan. Si resta sul due a zero.

29′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PELLEGRINI!!! Grande azione tutta in velocità, Veretout in area tocca dietro per l’accorrente Pellegrini che batte in porta!

25′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! VERETOUT!!! Il francese è perfetto dal dischetto, spiazzando Musso!!

24′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Mkhitaryan, lanciato in porta da Veretout, viene steso in area da Musso in uscita!

22′ – Siamo arrivati alla metà del primo tempo: Roma avanti alla prima occasione, ma poi i giallorossi hanno avuto altre due chance di raddoppiare, sempre pericolosi quando attaccano. Udinese che si dimostra squadra temibile con qualche folata di Deulofeu, ma per ora i friulani non hanno tirato in porta.

19′ – OCCSIONE ROMA! Ibanez si trova per due volte la palla giusta per battere in porta, prima di testa e poi di piede, ma Stryger Larsen salva incredibilmente con un intervento in scivolata!

16′ – Pasticcio a centrocampo tra Veretout e Pellegrini che perdono una palla mortifera, l’Udinese si riversa subito in area giallorossa ma la difesa è brava a chiudere evitando guai peggiori!

15′ – Udinese pericolosa con De Paul, bravo Spinazzola a chiuderlo in angolo.

12′ – OCCASIONE ROMA! I giallorossi recuperano palla sulla trequarti, Mayoral lancia Veretout che in area calcia a incrociare, palla leggermente deviata, Musso salva coi piedi!

10′ – L’Udinese non sembra intenzionata a cambiare il suo atteggiamento, resta compatta e gioca prevalentemente sulle ripartenze. Il più pericoloso sembra essere Deulofeu con la sua velocità.

5′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! VERETOUT!! Azione che si sviluppa sulla destra, Mancini fa tutto benissimo in sovrapposizione, rientra sul mancino e crossa sul secondo palo, Vereotut si inserisce alla perfezione e di testa batte Musso!

1′ – Primo squillo di Spinazzola a sinistra che va via in velocità, crossa al centro per Borja Mayoral che viene anticipato in angolo.

0′ – Fischia Giacomelli, comincia Roma-Udinese!

ROMA-UDINESE, LE ULTIME DALL’OLIMPICO

Ore 11:30 – La Roma comunica il suo undici titolare con il consueto tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 11:20 – Ufficiale anche l’undici dell’Udinese, questo lo schieramento scelto da Gotti: Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Llorente.

Ore 11:05 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca per affrontare l’Udinese e appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

Ore 10:30 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Sull’Olimpico splende il sole, ma la giornata è particolarmente rigida per colpa del Burian. Campo in buone condizioni. Tra pochissimo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Santon, Fazio, Diawara, Pastore, Carles Perez, Pedro, El Shaarawy, Dzeko.

All.: Paulo Fonseca

Udinese (3-5-1-1): Musso, Bonifazi, Nuytinck, Samir, Stryger, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar, Llorente; Deulofeu.

A disp.: Scuffet, Gasparini, De Maio, Becao, Makengo, Molina, Ouwejan, Micin, Braaf, Okaka, Nestorovski.

All.: Gotti

Arbitro: Giacomelli di Trieste; Guardalinee: Tegoni e Schirru; Quarto uomo: Manganiello; Var: Banti; Avar: De Meo.

Giallorossi.net – A. Fiorini