La nuova Roma di Friedkin: Fienga verso la conferma, torna Petrachi?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’annuncio delle firme sui preliminari sancisce di fatto il passaggio della Roma al magnate texano Dan Freidkin, che si prepara già ad apportare i primi cambiamenti al vertice della dirigenza.

Per il momento però più che una rivoluzione è probabile una restaurazione: stando a quanto riferito da Sky Sport, Guido Fienga, l’uomo che ha condotto il club in questi mesi travagliati, sarà confermato come CEO della AS Roma per dare continuità aziendale in un momento di transizione.

Ma il cambio al comando potrebbe provocare una svolta a sorpresa: Gianluca Petrachi, infatti, potrebbe essere riabilitato nel ruolo di direttore sportivo, dopo che era stato licenziato da James Pallotta a metà maggio. Il ds, che ha avuto il merito di indovinare parecchi acquisti, potrebbe essere reintegrato dalla nuova proprietà.

Fonte: Sky Sport