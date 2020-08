La parabola di Kluivert: dal sogno Barça all’ipotesi Benevento

AS ROMA NOTIZIE – In uscita dalla Roma c’è un certo Justin Kluivert, attualmente fermo ai box perché positivo al Covid- 19. L’attaccante era arrivato nella Capitale tra grandi aspettative, portandosi dietro un cognome piuttosto importante.

Il suo obiettivo è sempre stato uno, quello di vestire un giorno la maglia che indossò suo padre: “Tra 10 anni mi vedo al Barcellona. E’ sempre stato il mio sogno, ma sono aperto a ogni possibilità”, aveva dichiarato tempo fa in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Per Justin Kluivert però il prossimo futuro sembra essere molto più modesto: quella che nei giorni scorsi sembrava una semplice battuta, scrive oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini), cioè un suo trasferimento in prestito al Benevento di Pippo Inzaghi, sta invece diventando un’ipotesi reale.

Di offerte vere e proprie per l’olandese, infatti, a Trigoria non ne sono arrivate e il rapporto con Paulo Fonseca, dopo un inizio promettente, non è effettivamente mai decollato. Per questo motivo il suo agente, Mino Raiola, sta spingendo molto per convincere l’attaccante ad accettare una soluzione che gli permetterebbe di giocare con continuità e di rilanciarsi dopo due anni in cui i bassi sono stati più degli altri.

Fonte: Corriere della Sera