Roma, la priorità è Smalling ma sale Papastathopoulos: trattative in corso

AS ROMA NEWS – La Roma ha una priorità sul mercato: si chiama Chris Smalling. L’acquisto del centrale inglese che così bene ha fatto alla sua prima esperienza in giallorosso è la mossa più impellente a Trigoria, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina).

Ancora più dell’attaccante, dato che a Dzeko è stato comunicato che se non matureranno le condizioni ideali per trovare un suo sostituto, e cioè una soluzione fatta di scambi che per le casse giallorosse sia a costo zero, non gli verrà concesso il via libera.

Tornando a Smalling, stando a quanto rivela Il Messaggero, la Roma è ancora ferma all’offerta di 14 milioni di euro presentata settimane fa e il Manchester United non ha più risposto ai giallorossi. Diverse informazioni arrivano invece dalla Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), che parla di offerta alzata a 17 milioni e da quella a Trigoria non hanno intenzione di muoversi.

Ecco perchè col passare delle ore sta prendendo sempre più piede l’alternativa a Smalling: si tratta di Sōkratīs Papastathopoulos, 32 anni, difensore dell’Arsenal. Costo accessibile e tanta esperienza: dopo cinque anni al Borussia Dortmund, il centrale greco si è trasferito a Londra nel luglio del 2018 per 20 milioni di euro. Ora però, dopo due stagioni in Premier, può partire: le trattative con la Roma sono in corso.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport