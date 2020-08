Roma, l’agente di Vlahovic a Trigoria: la Fiorentina chiede 25-30 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma si muove in entrata per quanto riguarda l’attaccante. Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), qualche giorno fa è stato ricevuto in visita a Trigoria Darko Ristic, agente di Vlahovic.

L’attaccante serbo, 20 anni, vuole lasciare la Fiorentina. Il procuratore del giovane centravanti ha fatto però presente alla Roma che la richiesta dei viola per cedere a titolo definitivo l’attaccante classe 2000 è di 25-30 milioni di euro.

Ai giallorossi Vlahovic piace da tempo, e il calciatore è stato accostato ai capitolini diverse volte. La scorsa stagione il centravanti serbo ha collezionato 30 presenze e sei gol, dimostrando di avere stoffa.

Fonte: Il Tempo