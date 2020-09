La prima volta di Dan e Ryan Friedkin all’Olimpico: ecco come hanno vissuto la partita

NOTIZIE AS ROMA – Esordio all’Olimpico da proprietari della Roma per Dan e Ryan Friedkin. Due stili un po’ diversi, due modi di vivere la serata differenti. Il padre, racconta oggi Il Messaggero (G. Lengua) ha mantenuto un profilo basso fino dal suo arrivo allo stadio: ha tenuto uno scambio veloce di battute con i dirigenti della Juventus e l’ingresso in tribuna d’onore è stato a 15 minuti dal fischio d’inizio.

Più sciolto invece suo figlio Ryan, che ha anche accennato a un gesto d’incoraggiamento nei confronti della squadra, ha parlato assieme al padre per tutto il pre-partita ed entrambi hanno ascoltato l’inno guardando la Curva Sud vuota.

Durante la partita poi hanno seguito il match con compostezza, ma ai gol di Veretout hanno esultato scattando in piedi e scambiandosi il pugno anche con il Ceo Guido Fienga, seduto in tribuna accanto a loro.

Fonte: Il Messaggero