ROMA-JUVENTUS 2-2, Il Messaggero: “Fonseca si tiene stretta la panchina”, Leggo: “La Roma respira ma non è diventata grande”, Corsport: “Dzeko grazia Pirlo”

AS ROMA NEWS – Una bella Roma non basta per battere la Juventus di Pirlo e Ronaldo: all’Olimpico, davanti a mille tifosi che hanno provato in tutti i modi a spingere la propria squadra, finisce 2 a 2. Una prodezza di CR7 evita ai bianconeri, rimasti anche in inferiorità numerica, una sconfitta che sarebbe stata meritata.

“Fonseca si tiene stretto la panchina”, scrive oggi Il Messaggero (U.Trani): la prestazione convincente davanti a Dan e Ryan Friedkin è servita al tecnico portoghese a rendere più solida la sua posizione. La Roma più aggressiva della Juve nella riconquista della palla, deve rimpiangere le due palle gol avute da Dzeko e che il bosnianco non ha capitalizzato a dovere.

Il popolo giallorosso però, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) non lo ha abbandonato, visto che i mille in Monte Mario lo hanno sostenuto di continuo. E anche Fonseca a fine partita si è schierato dalla sua parte: “Sulla cessione di Edin avevamo parlato insieme con la società ma in ogni caso stavolta l’ho visto molto sereno, molto motivato, lavorando parecchio per la squadra. Errori sotto porta? Dzeko ha sbagliato così come hanno fatto altri. Non ha fatto gol, ma per me ha fatto una buona partita”.

Il Corriere dello Sport però punta il dito contro il centravanti bosniaco e titola: “Dzeko grazia Pirlo”, facendo ovviamente riferimento ai due errori sotto porta di Edin che hanno permesso alla Juve di restare in partita e di riuscire a pareggiarla.

Per Leggo (F. Balzani), quella di ieri è stata una “grande chance buttata al vento“. La Roma ha giocato meglio della Juve, ma il pari non è sufficiente a cancellare tutti i dubbi sul futuro, a cominciare da Fonseca che però con la prova di ieri ha rimesso qualche bullone sulla panchina scricchiolante. La Roma respira, ma non è ancora diventata grande, scrive il quotidiano.

