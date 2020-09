VERETOUT: “Bella Roma ma dovevamo gestire meglio la superiorità numerica”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout parla a Sky Sport al termine del match giocato contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Sembrava quasi scontata la vittoria ormai…

Stasera abbiamo fatto una buona gara, 11 contro 10 dobbiamo gestire meglio la partita e non dobbiamo perdere le palle troppo facili. Per questo penso abbiamo preso un contropiede sul secondo gol. Però contro una grande Juve abbiamo fatto una buona gara.

Solo nel finale la squadra si è disunita…

Quando vinci 2-1 è normale che in 11 contro 10 devi vincere. Dobbiamo migliorare e gestire la partita in modo migliore.

Secondo te cosa dovevi e potevi fare per gestire meglio la gara?

Gestire le palle troppo facili e continuare a giocare davanti ma senza precipitare le cose, e quando difendiamo non continuare a pressare alto. Quando abbiamo la palla non dovevamo permettergli di creare tante occasioni.