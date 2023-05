La Procura apre un’inchiesta, Mourinho rischia una squalifica per le parole di ieri: la situazione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Procura Federale ha intenzione di aprire un’inchiesta sulle parole dette ieri da Josè Mourinho al termine di Monza-Roma.

L’attacco frontale diretto a Chiffi (“E’ il peggior arbitro che abbia mai visto. Fa innervosire le squadre e non ha empatia, sensibilità. Ieri in panchina mi sono portato un microfono, devo tutelarmi“) spingerà la procura a deferire l’allenatore giallorosso ma anche la Roma stessa per responsabilità oggettiva.

Lo rivela in questi minuti il portale on line della Gazzetta dello Sport. C’è dunque il serio rischio che Mourinho venga squalificato, resta da capire se già per Roma-Inter di sabato prossimo.

Per lo Special One sarebbe una beffa, dato che ieri ha cercato in tutti i modi di evitare lo scontro per Chiffi in modo da essere presente in panchina per il big match contro i nerazzurri.