La Real Sociedad avverte la Roma. Illaramendi: “Rimonteremo insieme ai tifosi”, Kubo: “Voglio che se ne parli tra dieci anni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si preannuncia una gara durissima a San Sebastian, con la Real Sociedad determinata a rimontare i due gol di svantaggio incassati nella partita di andata sul campo della Roma.

Lo stadio è pronto a ribollire, i giocatori spagnoli credono nell’impresa. A cominciare dal capitano Asier Illarramendi: “Sappiamo di essere capaci e crediamo in questa rimonta, ci pensiamo da domenica“, ha detto il giocatore in conferenza stampa.

“Abbiamo dato molte ragioni ai tifosi per credere in questa squadra, il primo gol sarà segnato da loro. Abbiamo bisogno della loro spinta e del loro sostegno. Sappiamo che Anoeta (lo stadio, ndr) sarà al top, che saranno con noi, dandoci forza e calore. Rimonteremo insieme”.

Non è meno ottimista il giapponese Kubo: “Se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo farlo noi? Anche lì abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro sì. Se giochiamo meglio nella gara di ritorno, abbiamo maggiori possibilità di rimontare. Oggi abbiamo provato qualche tiro e sono entrati quasi tutti, quindi i tifosi possono essere fiduciosi.

Voglio far parte della storia del club, rimontare dal 2-0 e che se ne parli tra 10 anni. Voglio far parte della squadra che ha rimontato contro la Roma, l’ha battuta e ha raggiunto i quarti di finale. E se accadrà con un mio gol, tanto meglio”. Il messaggio è recapitato a Trigoria, i giallorossi sono avvisati.

Giallorossi.net – F. Turacciolo