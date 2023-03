ULTIME DA TRIGORIA – Seduta sotto la pioggia: ancora out Pellegrini, Belotti e Solbakken. Domani rifinitura e partenza per la Spagna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si prepara a partire per la Spagna, dove dopodomani sera affronterà la Real Sociedad nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League.

Oggi allenamento sotto la pioggia per i giocatori di Mourinho. Non si sono visti in campo Belotti, Pellegrini, Llorente e Solbakken, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. L’unico sicuro di partire con i compagni è il capitano giallorosso, che scenderà in campo con un caschetto protettivo.

In gruppo invece Darboe, che ormai è tornato ad allenarsi con i suoi compagni da qualche giorno anche se gli servirà del tempo per rimettersi in pari.

Domani alle 12:15 ci sarà la rifinitura, poi la partenza per San Sebastian. Nel tardo pomeriggio, alle 18:30, è prevista la conferenza di Josè Mourinho e capitan Pellegrini.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini