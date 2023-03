Mourinho ha deciso: in campo solo la Roma dei titolarissimi

AS ROMA NEWS – Due partite decisive nel giro di tre giorni. Mourinho chiama a raccolta la Roma e punta sul nucleo forte della squadra, chiamata a stringere i denti e a dare il massimo per uscire al meglio da questo mini ciclo di gare che può decidere la stagione.

La prima partita si giocherà domani sera a San Sebastian: la Real Sociedad, sconfitta due a zero nel match di andata, deve tentare l’impresa per ribaltare il risultato dell’Olimpico. Una trasferta che si preannuncia dura, e che arriva a poche ore da un derby già di per sé carico di tensioni e significati, e che assume stavolta una valenza doppia visto che Roma e Lazio sono in piena lotta per un posto in Champions.

Mourinho ha intenzione di puntare sui titolarissimi per queste due partite ravvicinate, senza fare troppi calcoli. Giocherà dunque la difesa formata da Mancini, Smalling e Ibanez, la coppia collaudata Matic-Cristante a centrocampo, e quella formata da Dybala e Abraham in attacco.

Pellegrini stringerà i denti e indosserà un caschetto protettivo, mentre sulle fasce Karsdorp e Spinazzola dovrebbero essere i titolari, con Zalewski ed El Shaarawy come alternative.

Il Faraone sarà un ricambio prezioso anche in attacco, così come il Gallo Belotti, che insidia Abraham in vista del derby. Non è da escludere però che domani Mou decida di giocare senza centravanti, con Dybala unica punta, e con un Wijnaldum in più in campo.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero