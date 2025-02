La Roma cambia pelle: a Venezia dentro tutti i nuovi acquisti

AS ROMA NEWS – La Roma cambia pelle. In vista della doppia sfida con il Porto, fondamentale per le ambizioni della squadra in Europa League ma anche per i ricavi del club, mister Claudio Ranieri opta per una serie di cambi in campionato, dove domani sarà ospite del Venezia.

Fuori Hummels e Paredes, a cui il tecnico a sorpresa ha concesso una vacanza. Dentro i nuovi arrivi: Victor Nelsson andrà ad occupare il ruolo di centrale della difesa, con Mancini e Ndicka a completare il terzetto, mentre Gourna-Douath esordirà in regia, con Cristante a dargli una mano (Konè è squalificato).

Cambi attesi anche sulle fasce e in attacco: Rensch e Salah-Eddine faranno rifiatare Saelemaekers e Angelino, mentre in attacco Soulè giocherà al posto di Paulo Dybala. Dovbyk tornerà invece ad agire al centro dell’attacco: prevista una staffetta con Shomurodov.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport