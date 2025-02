La frenata di Ranieri spiazza i tifosi. Pronto il piano per l’estate: taglio al monte ingaggi, rischiano in tanti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo l’eliminazione in coppa Italia e le dichiarazioni di Ranieri in conferenza stampa di ieri, i malumori tra la tifoseria romanista tornano a farsi spazio con forza. Il tecnico è stato chiaro: occorre abbassare le aspettative sulla Roma, per il bene della Roma. Da qui al mercato invernale del 2026 il club giallorosso non potrà acquistare grandi nomi sul mercato se prima non abbasserà drasticamente il monte ingaggi.

Una frenata, quella del tecnico, che ha generato reazioni contrastanti tra i tifosi: c’è chi ha contestato sui social il ds Ghisolfi per aver ingaggiato nel mercato invernale solo giovani che dovranno ambientarsi, c’è chi se l’è presa con i Friedkin per aver cambiato idee e piani, e c’è anche chi ha puntato il dito contro lo stesso Ranieri, reo di assecondare i progetti al ribasso della proprietà americana.

La Roma però va avanti per la sua strada: l’obiettivo è alzare i ricavi, e parallelamente abbassare il monte ingaggi. I primi a rischiare il taglio a fine stagione sono quei calciatori che stanno rendendo molto poco rispetto allo stipendio percepito: Cristante e Pellegrini i primi destinati a salutare. Ma anche su Dybala e Paredes andrà presa una decisione: all’attaccante verrà probabilmente chiesto di abbassarsi lo stipendio in ragione del ridimensionamento dei costi. Per il centrocampista non è escluso l’addio, col Boca pronto a rifarsi sotto in estate.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero