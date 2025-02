AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 7 febbraio 2025:

Ore 10:00 – PAREDES, RINNOVO SOLO IN CASO DI EUROPA LEAGUE – Si è parlato molto del possibile rinnovo automatico di Leandro Paredes, ma stando a quanto scrivono oggi diversi quotidiani, per far sì che il contratto dell’argentino si prolunghi fino al 2026 la Roma dovrebbe centrare la qualificazione in Europa League del prossimo anno.

Ore 9:30 – SFUMA SARTORI, RESTA AL BOLOGNA – Giovanni Sartori resta al Bologna e rinnoverà per altri 2 o 3 anni. Il dirigente era stato accostato alla Roma come possibile nuovo direttore sportivo del club. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – TANTI GIOVANI TALENTI VIA A FINE STAGIONE – La Roma rischia di perdere una serie di giovani talenti della Primavera: secondo La Repubblica, a fine stagione saluteranno a scadenza di contratto Renato Marin, Sergej Levak, Lovro Golic, Alessandro Romano, Mattia Mannini e Giulio Misitano. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – NIENTE TIFOSI A VENEZIA E NIENTE RICORSO – La Roma giocherà domenica a Venezia senza tifosi: la Prefettura ha vietato la trasferta ai romanisti e il club non potrà presentare ricorso perchè non ci sarebbe il tempo tecnico per farlo. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)