La Roma c’è: cuore e testa, il Toro è “matato”

AS ROMA NEWS – La Roma di Mourinho c’è. Eccome. La squadra non sarà ancora pronta a volare, ma la complicata gara contro il Torino mostra un gruppo disposto a lottare, a gettare il cuore oltre l’ostacolo, capace di difendere con efficacia ed essere cinica in zona gol.

I granata si sono confermati avversario ostico, pronto a giocare in marcatura a tutto campo, non prestando mai il fianco alle scorribande di Zaniolo e compagni. Ma la Roma è paziente, e spietata al momento giusto: dopo una mezz’ora priva di emozioni si accende Mkhitaryan, ancora una volta migliore in campo insieme a Smalling. L’armeno manda in porta Abraham con la complicità del velo (geniale) di Zaniolo. Tammy fa quello che un attaccante deve fare in area: apre il piattone e manda la palla all’angolino.

Il Toro accusa il colpo, e la Roma potrebbe avere subito l’occasione per chiudere la partita: El Shaarawy viene nettamente steso in area da Buongiorno, Chiffi non può fare altro che indicare il dischetto. Poi però interviene il VAR che deve valutare una precedente posizione di off-side di Abraham: trascorrono così cinque grotteschi minuti di non-calcio, nell’estenuante attesa di capire se il nove giallorosso avrebbe potuto battere o meno il penalty.

Dal VAR però arriva la decisione finale: c’è fuorigioco di un pezzo del calcagno di Abraham (sì, avete letto bene), il rigore non è da calciare. Da quel momento la partita diventa più complicata per la Roma, che nel frattempo aveva perso Pellegrini per un infortunio muscolare.

Il centrocampo giallorosso è a dir poco reinventato: in regia c’è un timido Diawara, come intermedi di nuovo Mkhitaryan e Carles Perez. Ci pensa l’armeno a trascinare i suoi con guizzi e giocate che Mourinho stesso definirà “tremende“. Zaniolo ingaggia una guerra personale con la difesa del Torino e con Chiffi, che non gliene fischia una, facendolo innervosire.

Il Torino dal canto suo ci prova fino all’ultimo a buttarla dentro, ma ha davanti uno Smalling formato extra che chiude ogni buco. Alla fine Rui Patricio non correrà mai rischi concreti fino al triplice fischio finale, accolto con un gesto di esultanza liberatorio dallo Special One: i tre punti strappati con cuore e testa sono pesanti, e mostrano una Roma più compatta che mai. Mercoledì c’è il Bologna, poi l’Inter all’Olimpico: la squadra è pronta a lottare nonostante le assenze. Parola di Mou.

Giallorossi.net – A. Fiorini