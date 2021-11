Gennaio si avvicina: Dalot e Zakaria per una Roma da Champions

AS ROMA CALCIOMERCATO – Ci vorrà ancora del tempo, ma la Roma sta cominciando a gettare i semi dai quali nasceranno le radici della squadra che ha in mente Mourinho. Un gruppo forte, solido, dalla mentalità vincente.

Nell’attesa che Pinto gli faccia un paio di regali a gennaio, lo Special One lavora con il materiale a disposizione. Che in alcuni ruoli resta pesantemente carente. La priorità però non è il centrocampista, ma un terzino destro.

Se col 3-5-2 Mou sta rispolverando alcuni calciatori come validi intermedi di centrocampo (Pellegrini, Mkhitaryan, addirittura Carles Perez) avendo più opzioni in mediana, lo stesso non può fare sulla corsia destra: serve subito un terzino che possa dare il cambio a Karsdorp.

L’olandese sta giocando benissimo, ma è impensabile affidargli tutto il peso di quella corsia. Per questo Tiago Pinto sta lavorando alla pista Dalot con lo United ormai da settimane. Il portoghese sarebbe il rinforzo ideale per Mourinho, la Roma ci sta provando. Gli inglesi chiedono un obbligo di riscatto altrimenti non se ne farà nulla, ora sta ai Friedkin dare l’ultima risposta.

Dalot piace per età (22 anni) e profilo di calciatore: forte fisicamente, abile sia ad attaccare che a difendere. In più il terzino conosce già il nostro campionato, avendo giocato lo scorso anno nel Milan. Mourinho lo aspetta.

Subito dopo Tiago Pinto penserà al centrocampista: Zakaria sarebbe l’ideale, ma la trattativa resta complessa per via della fitta concorrenza che c’è sullo svizzero. Grillitsch è un’alternativa sulla quale si sta ragionando, ma occhio a Douglas Luiz dell’Aston Villa, o a un colpo a sorpresa dal Sud America. Lo scouting della Roma è al lavoro: non si comprerà tanto per fare, ma arriveranno solo giocatori che serviranno a costruire la squadra del futuro.

Giallorossi.net – G. Pinoli