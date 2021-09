La Roma c’è, ma che fatica. E ora il derby della svolta

AS ROMA NEWS – Una Roma a due facce, capace di dominare il primo tempo ma che cala sensibilmente nella ripresa, torna alla vittoria battendo l’Udinese per uno a zero.

La classifica torna a farsi piuttosto interessante, con i giallorossi che si rifanno sotto, riaffacciandoso in zona Champions e portandosi a tre punti dal Napoli capolista.

La squadra però comincia ad accusare stanchezza. Mou infatti anche ieri ha confermato il suo undici preferito, con Ibanez al posto di Smalling e Zaniolo sulla destra. La Roma è scesa in campo determinatissima a riscattarsi dopo il passo falso di Verona, e nel primo tempo è un assolo giallorosso.

L’Udinese non riesce a ripartire, e i giallorossi trovano il gol del meritato vantaggio con Abraham, a segno con una piroetta conclusa col tacco dopo uno spunto decisivo di Calafiori. I friulani cercano di reagire, e spaventano la Roma con Pussetto, ma Mancini ci mette una pezza decisiva.

Nella ripresa i giallorossi tornano in campo con l’intenzione di controllare il match, ma non riescono più a costruire azioni pericolose. La squadra di Gotti capisce che la Roma sta calando, e comincia a spingere sfruttando l’arma Soppy, subentrato al minuto 62. Ed è lì che la partita cambia: il francese fa quello che vuole sulla destra, imprendibile con la sua rapidità.

I giallorossi si spaventano e iniziano a sentire le gambe pesanti. L’Olimpico capisce il momento difficile, e la Sud trascina i suoi fuori dalla crisi. La Roma soffre, perde il suo capitano per un’assurda espulsione, ma regge. L’Udinese non crea grossi pericoli a parte un paio di conclusioni di Deulofeu, neutralizzate da un attento Rui Patricio.

E così i ragazzi di Mou portano a casa tre punti pesanti. Ora testa al derby, che si giocherà tra appena due giorni. La Roma ci arriva con 4 punti di vantaggio sulla Lazio, salvata ieri dal solito rigore nel recupero. Può essere la partita della svolta: una vittoria darebbe nuove convinzioni e un’iniezione di fiducia enorme a una squadra che crede di poter vivere una stagione da protagonista.

Giallorossi.net – A. Fiorini