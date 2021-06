La Roma cerca la spina dorsale: Rui Patricio, Aké, Xhaka e Daka

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a produrre indiscrezioni intorno al mercato, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). C’è una sorta di spina dorsale da ricostruire.

Dal portiere al centravanti, passando per il difensore centrale ed il regista, il general manager Tiago Pinto sta lavorando a stretto contatto con Mourinho.

Rui Patricio da giorni è in prima fila per difendere i pali giallorossi. Il Wolverhampton chiede circa 10 milioni, la Roma vuole spendere meno, ma la sensazione è che sottotraccia Tiago Pinto e Mourinho si stiano guardando intorno per capire se sia possibile arrivare a prendere anche qualche “pesce” più grande, o magari solo più giovane, visto che il portiere della nazionale portoghese ha 33 anni.

Per il ruolo di centrale difensivo, occhi puntati ancora su Aké del Manchester City. L’altro tassello che finora sembra a un passo dall’incastrarsi nel puzzle giallorosso è quello di Xhaka. La Roma fa filtrare che non intende accettare le richieste dell’Arsenal, che vuole almeno 20 milioni.

Dopo un paio di offerte più basse già respinte, a Trigoria si parla di stallo, anche se l’accordo con il capitano della nazionale svizzera è stato già raggiunto, visto che per lui è pronto un quadriennale da 2,5 milioni più bonus a stagione. Morale: meglio attendere, così come per il centravanti Daka del Salisburgo, che piace a Pinto.

Fonte: Gazzetta dello Sport