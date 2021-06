Eriksen, il drammatico racconto del medico che lo ha soccorso: “Si è aggrappato alla vita”

ALTRE NOTIZIE – La sua voce è la più attesa, l’uomo che ha soccorso Eriksen in campo, il medico della Nazionale danese, Morten Boesen. Ecco il suo racconto: “Siamo stati chiamati in campo appena Christian è caduto: non lo vedevo, ma era abbastanza chiaro che avesse perso conoscenza”.

“Quando siamo arrivati da lui era su un fianco: respirava e gli ho sentito il polso. Ma all’improvviso non c’era più battito e abbiamo cominciato il massaggio cardiaco. L’aiuto è arrivato veramente, veramente in fretta dallo staff medico e con la loro collaborazione siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Abbiamo cominciato a intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita”.

E poi ci sono le parole del c.t. della Danimarca, Hjulmand: “Non potevamo prendere alcuna decisione fino a quando Eriksen non avesse ripreso conoscenza. Una volta che lui si è ripreso avevamo due opzioni: riprendere a giocare stasera o riprovarci domani. Saputo che lui stava bene, la maggior parte della squadra ha deciso che era giusto tornare subito in campo”.

Anche Joel Pohjanpalo, il finlandese autore del gol che ha deciso Danimarca-Finlandia, racconta che la partita è ripresa su richiesta di Eriksen: “Voleva che continuassimo, lo ha detto ai suoi compagni. E noi abbiamo preso la decisione di giocare assieme a loro. Sapevamo che stava bene, ma penso comunque a lui e alla sua famiglia: spero che torni al più presto. È stato bello vedere il calcio unirsi per lui, i tifosi cantare il suo nome”.

