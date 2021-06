Kjaer, l’eroe dell’Europeo: salva Eriksen e poi consola la moglie. Il ct: “Troppo scosso per giocare”

ALTRE NOTIZIE – “Sto bene, spero di tornare presto”. Eriksen rassicura tutti dopo il grande spavento di ieri. E se può farlo è anche grazie al suo connazionale Simon Kjaer. Il capitano della Danimarca è stato il primo a soccorrere il giocatore dell’Inter, non appena si è accorto del malore.

Lo spiega il dottor Gaetano Thiene, esperto di morte cardiaca improvvisa negli atleti, dalle pagine del Corriere della Sera: “Kjaer ha avuto la prontezza di spostargli la lingua per riaprire le vie aeree superiori. Il suo intervento, insieme a quello successivo dei medici, è stato decisivo“.

Subito dopo il difensore della Danimarca e del Milan, che in passato ha vestito anche quella della Roma, è andato a spiegare quello che stava succedendo alla moglie di Eriksen, disperata per quello che stava accadendo al proprio compagno di vita.

Sono stati minuti terribili, di quelli che ti lasciano un segno indelebile. Poi il lieto fine. E così i giocatori, anche dietro espressa richiesta dello stesso Eriksen, hanno deciso di tornare in campo e giocare. Anche Kjaer c’ha provato, ma non ce l’ha fatta. E così dopo una manciata di minuti, ha chiesto il cambio.

“Era troppo scosso per quanto appena accaduto“, ha raccontato il ct danese al termine della partita persa per 1 a 0 contro la Finlandia. Ma mai come stavolta il risultato del campo è passato in secondo piano.