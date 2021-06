Roma, rebus terzini: che fare con Reynolds e Calafiori? E Santon con Mou…

AS ROMA NEWS – C’è un rebus da sciogliere in sede di mercato che ancora non è stato del tutto affrontato sui giornali, ma a cui Mourinho e Tiago Pinto dovranno pensare: cosa fare dei due giovani terzini della Roma su cui i giallorossi pensavano di puntare per il proprio futuro.

Se gli esterni titolari saranno con ogni probabilità Karsdorp e Spinazzola, forse i due calciatori migliori della scorsa stagione insieme a Mkhitaryan, è ancora da capire a chi vorrà affidarsi Mourinho come alternative. Al momento infatti la Roma può contare su Bryan Reynolds e Riccardo Calafiori.

Se Bruno Peres ha già salutato dopo essere arrivato alla scadenza del contratto, resta incerto il futuro di Davide Santon: proprio lui, un pupillo di Mourinho ai tempi dell’Inter (lo fece esordire a soli 17 anni dicendo: “Il bambino è bravo”), potrebbe essere il jolly a sorpresa che potrebbe risolvere più di un problema per le corsie esterne.

Il problema fasce esiste e va affrontato: i giovani Reynolds e Calafiori non danno garanzie. L’americano non ha convinto in questi sei mesi di apprendistato, dimostrando di essere ancora molto acerbo per giocare in Serie A. Più convincente l’ex Primavera della Roma, che però ha due limiti: quello fisico, data la frequenza con cui si infortuna, e quello tattico (molto bravo ad attaccare, meno a difendere).

Due calciatori che nel 4-2-3-1 di Mourinho non sarebbero l’ideale per il gioco del portoghese. Ecco allora che si apre un problema fasce da risolvere sul mercato. Con Santon, poco allettato dall’idea di cambiare aria, che potrebbe rappresentare la soluzione tampone in caso di necessità.

Giallorossi.net – F. Turacciolo