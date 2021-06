Zalewski-Tall, la Roma Primavera torna alla vittoria: battuto il Milan al Tre Fontane (2-0)

AS ROMA NEWS – Torna a vincere la Primavera giallorossa, impegnata questo pomeriggio al Tre Fontane contro i pari età del Milan nella penultima giornata della campionato.

Nel primo tempo i rossoneri possono sbloccare la partita alla mezzora con un penalty, ma Capone spedisce fuori la conclusione dagli undici metri. Passano dieci minuti e stavolta il rigore viene assegnato alla Roma: dal dischetto Zalewski non sbaglia.

Prima dell’intervallo arriva anche il gol di Tall, oggi preferito a Felix, abile a spingere in rete un cross di Podgoreanu. Nella ripresa i giallorossi controllano il risultato, col Milan che sfiora il gol del 2 a 1 con un palo colpito da Tonin.

La Roma Primavera torna alla vittoria e fa un passo decisivo verso i play-off scudetto, scavalcando l’Atalanta e ritornando al quarto posto in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3) : Mastrantonio; Tomassini (65′ Evangelisti), Ndiaye, Buttaro (82′ Tahirović), Rocchetti (32′ Jan Oliveras); Zalewski (65′ Pagano), Tripi (C), Milanese; Ciervo (65′ Bamba), Tall, Podgoreanu.

A disp.: Boer (GK), Giorcelli, Satriano, Afena-Gyan, Cassano, Volpato, Berti (GK).

All.: De Rossi.

AC MILAN (4-2-3-1) : Moleri; Kerkez (75′ Bosisio), Obaretin, Michelis, Oddi; Frigerio (46′ Saco), Brambilla (C) (75′ Tolomello); Di Gesù (62′ Tonin), Capone, Mionić; Roback (69′ N’Gbesso).

A disp.: Pseftis (GK), Cretti, Filì, Robotti, Paloschi.

All.: Giunti.

Arbitro: Sig. Cristian Cudini di Fermo.

Assistente 1: Sig. Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.

Assistente 2: Sig. Simone Teodori di Fermo.

Marcatori: 39′ rig. Zalewski (AS Roma), 41′ Tall (AS Roma).