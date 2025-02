La Roma chiude con Nelsson, ecco il nuovo centrale per Ranieri

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – E’ Victor Nelsson, 26 anni, difensore centrale danese del Galatasaray il rinforzo che la Roma ha individuato dopo una lunga ed estenuante ricerca di queste ultime ore da regalare a Claudio Ranieri per allungare il rooster dei centrali.

Ieri sembrava tutto fatto per Goglichidze dell’Empoli, con i club che avevano trovato un’intesa per una decina di milioni di euro sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Anche col calciatore l’accordo era stato trovato per un quadriennale, poi l’improvvisa virata.

Nelsson ha detto subito sì alla Roma, mentre con il Galatasaray l’affare è possibile in prestito con diritto di riscatto: un particolare che può aver fatto la differenza, così come la maggiore esperienza del calciatore, nazionale danese. Oggi verranno sistemati tutti i dettagli, poi il giocatore arriverà nella Capitale. Nato come mediano, Nelsson viene utilizzato principalmente come difensore centrale. Aggressivo e tecnico, bravo in fase di impostazione, Nelsson in questi anni ha giocato titolare nel club turco. Ora la sua grande occasione nella Roma.

🟡🔴⏳ Victor Nelsson, on the verge of joining AS Roma from Galatasaray as deal between clubs is agreed in principle.

Time to check documents in the morning as Nelsson already accepted Roma move. pic.twitter.com/d4zRaToHJc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025