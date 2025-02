“ON AIR!” – TORRI: “Mi sembra chiaro, la Roma non ha un euro”, CASANO: “Mercato da 4”, PIACENTINI: “Nelsson? Mossa disperata di chi gira col piattino”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Nelsson? Tu ci metti un mese per prendere un difensore danese in prestito…ma se già sai che non hai soldi, perchè perdere tempo dietro Marmol…Ranieri come allenatore è da nove, ma come dirigente è da 4. La Roma rischia di uscire da questo mercato addirittura indebolita, è una situazione paradossale per certi versi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Questo è l’anno del Napoli, con un tiro stava per fare sei punti tra andata e ritorno…sicuro vincerà lo scudetto. Ha un grande allenatore che non rosica mai, ieri l’ha presa bene nel commentare le parole di Mancini che aveva solo ristabilito una verità, che la Roma ieri meritava sicuramente non di perdere, sarebbe stata una grave ingiustizia…Ieri dopo le parole di Ranieri sul georgiano c’è stato il panico in sala stampa…Nelsson? Secondo voi Ranieri lo conosce? Per me non supererà le tre presenze…Salah-Eddine? Speriamo sia almeno la metà di quello vero…sono scoraggiato, affranto…questo è un non-mercato portato avanti da un non-ds, che è Ghisolfi…La mossa Nelsson è una mossa disperata di chi gira col piattino…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Nelsson? Meglio averne uno in più che uno in meno…Giochi a tre e hai solo tre centrali, siamo oltre il limite minimo. Gli altri sono tutti adattati… Qua stiamo diventando l’AS Adattati, e l’AS Sondaggi…siamo al 3 febbraio, oggi chiude il mercato, e ancora facciamo sondaggi…Alla Roma serviva un vice Angelino, un terzino destro, un difensore centrale e un centravanti vero: per me il voto al mercato è 4, sia tecnicamente che numericamente…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se la Roma avesse Sogliano o Corvino come direttore sportivo e prendesse Salah-Eddine, sinceramente mi fiderei di più. Mi sembrerebbe un investimento per il futuro, 5 milioni per un terzino poco conosciuto, che magari può diventare un buon acquisto…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Quando ho visto che la Roma trattava Salah mi era preso un colpo…poi ho visto che era Salah-Addine…io sinceramente questo non lo conosco. E non conosco nemmeno Nelsson… Ieri la Roma è partita con la testa libera, dopo il gol si è sentita inferiore al Napoli. Ma poi dalla fine del primo tempo è rientrato in campo con un’altra testa, e alla fine ha meritato il pari… Rensch? Bella scoperta. Mi sembra un giocatore che gioca con tranquillità, personalità, bella gamba…non era facile pronti via marcare Neres…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Nelsson? Se era titolare del Galatasaray non ce lo davano…se ce lo danno, significa che non è più tanto buono da quelle parti…Roma-Napoli? Ranieri prima ci fa prendere un colpo a tutti quanti, ma poi indovina la partita. Il pari è giusto, secondo me se durava un altro po’, la Roma la poteva vincere. Hanno giocato più o meno bene tutti, ce l’hanno messa tutta… Angelino? Quando sarà la riserva di uno forte, la Roma sarà diventata una grande squadra…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ranieri si tiene Shomurodov perchè non sa chi gli avrebbero portato al suo posto, non perchè sia contento di avere Shomurodov. Se la Roma finisce a prendere una riserva del Galatasaray, che ha fatto pochi minuti questa stagione, un motivo c’è. Hai preso Rensch a 5 milioni, Gollini a zero…evidentemente non c’era tutta questa possibilità. A Ghisolfi avranno detto: “Hai speso più di 100 milioni in estate, ora ri rubinetti sono chiusi, vedi un po’ di regolarti…“…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sulla questione attaccante rimango perplesso, abbiamo parlato per mesi della necessità dell’avere un centravanti, esattamente come ad agosto è bastato un gol di Shomurodov per avere l’alibi…La cosa che mi fa impazzire è che è successa la stessa cosa ad agosto: Shomurodov entra in campo, fa un paio di belle cose, fa un gol, e allora stiamo a posto così…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Rensch ha giocato una partita sufficiente, anche se sulla corsa pensavo fosse migliore, ma è uno che ci sta…non mi sembra un pippone come aveva descritto Van Baster. Ora vedremo com’è sto ammiraglio (Nelsson, ndr), ma mi sembra chiaro che la Roma non abbia un euro… Il georgiano ieri regala il gol del pareggio alla Juventus, non so se avete visto…Secondo me ieri Ranieri ci dice che ci crede poco alla corsa in campionato…”

Nando Orsi(Radio Radio): “La formazione di ieri mi è sembrata un po’ troppo leggera e ha reso la partita a senso unico nel primo tempo. Ranieri è stato bravo ma anche fortunato. La Roma ha fatto un secondo tempo gagliardo e meritava il pareggio anche prima

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha giocato una partita di attesa, forse anche troppo. Non ho capito la formazione iniziale. Il pareggio, però, è il risultato giusto. Partita decisa sulle fasce, prima da parte del Napoli e poi dalla Roma…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La formazione iniziale della Roma non l’ho capito, io non avrei rischiato in una partita così importante. Forse i giallorossi avrebbero potuto fare una partita diversa. Pareggio, comunque, meritato…”

