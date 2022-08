La Roma di Dybala all’esame Stadium

AS ROMA NEWS – Primo big match stagionale per la Roma, che questo pomeriggio ore 18:30 scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare i rivali di sempre della Juventus.

Mourinho sa che l’occasione è ghiotta: Allegri non vive di certo un gran momento, la sua popolarità tra i tifosi bianconeri è ai minimi termini, la squadra non gioca un gran calcio, e gli infortuni di Pogba e Di Maria, a cui sembra aggiungersi il mancato recupero di Bonucci, toglie tre giocatori fondamentali a una rosa che non è più spaventosa come prima.

Anche la Roma però ha i suoi bei problemi. Gli infortuni di Wijnaldum prima e di Zaniolo poi hanno tolto un po’ di certezze alla squadra e delle soluzioni fondamentali in rosa a Mou. L’undici giallorosso resta comunque molto competitivo: la squadra che lo Special One manderà in campo oggi vedrà la solita difesa a tre, l’impiego di Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, l’inserimento di Matic a centrocampo al fianco di Cristante, e l’avanzamento di Pellegrini alle spalle di Dybala (il giocatore più atteso) e Abraham.

E’ in panchina che la coperta comincia a farsi corta: a centrocampo l’unica alternativa rimasta è Bove, mentre in attacco, oltre a El Shaarawy, resta Shomurodov a disposizione di Mourinho. Un po’ poco. Oggi però dovrebbe finalmente arrivare Belotti nella Capitale per le visite mediche, con il Gallo pronto a dare un’alternativa in più lì davanti al tecnico portoghese.

La partita di stasera è un banco di prova importante per la Roma, che nella sua storia non è mai riuscita a uscire indenne dallo Stadium tranne in un’occasione, quando però la partita non contava più nulla per le due squadre ed era diventata poco più che un’amichevole giocata con diverse riserve in entrambe le formazioni.

“Non firmerei per il pareggio senza giocarmela”, ha detto ieri Mou, “Io e la squadra vogliamo provare a vincerla“. Un risultato positivo darebbe grandissime convinzioni a un gruppo che dopo gli ultimi sfortunati avvenimenti ha perso un po’ di quell’entusiasmo iniziale. La Juve però resta un avversario temibilissimo, con giocatori che possono colpirti in ogni momento con una giocata. Stavolta però la Roma, almeno nell’undici, non è da meno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini