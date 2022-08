Camara in pressing sull’Olympiacos per strappare il sì all’offerta della Roma. Lokonga il piano B di Pinto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma spinge per Camara, e Camara spinge per vestire la maglia giallorossa. Ma in mezzo c’è l’Olympiacos, che fa resistenza.

Il giocatore guineano, dopo aver saputo dell’interesse dei capitolini nei suoi confronti, sta pressando il club greco insieme al suo agente affinché accettino la proposta della Roma, e cioè un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Ma per ora l’Olympiacos non ha ceduto. Le prossime ore saranno decisive per capire se Camara sarà il rinforzo per la mediana giallorossa dopo l’infortunio di Wijnaldum.

Occhio però al piano B di Pinto: se la trattativa per Camara non dovesse andare a buon fine, il gm è pronto a fiondarsi su Lokonga, 22 anni, centrocampista belga che sta trovando poco spazio nell’Arsenal.

Fonte: Sky Sport