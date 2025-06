La Roma di Gasp rimette le ali

Il futuro di Angeliño resta in sospeso, con la trattativa tra la Roma e l’Al-Hilal momentaneamente congelata. Dopo l’accelerazione dei giorni scorsi, l’affare si è bloccato a causa della chiusura delle liste per il Mondiale per Club: i sauditi non sono riusciti a chiudere in tempo e hanno deciso di rinviare ogni discorso a dopo il torneo. Ma il loro interesse, alimentato anche dal no incassato per Theo Hernandez, non è svanito: l’ex Lipsia resta l’obiettivo numero uno per Simone Inzaghi.

Sul tavolo c’era un’offerta complessiva da 25 milioni (23 più 2 di bonus) e un contratto da 8 milioni netti l’anno più 2 di bonus. Un pacchetto importante, ma ancora da limare nei dettagli. L’entourage del calciatore sta cercando di alzare ulteriormente la posta, mentre Angeliño, in vacanza in Spagna, osserva e aspetta.

Intanto, a Trigoria, Ghisolfi non può permettersi di restare immobile. La cessione del laterale spagnolo sbloccherebbe non solo risorse, ma anche lo spazio per una doppia operazione in entrata. Già, perché se Angeliño parte davvero, a Gasperini serviranno due titolari nuovi sulle fasce, non uno solo. Il gioco del tecnico di Grugliasco si fonda infatti sul lavoro instancabile dei “quinti”, gli esterni a tutta fascia, capaci di correre, sovrapporsi e attaccare. Servono almeno quattro uomini affidabili per quel ruolo, considerando quanto spesso Gasp li alterna anche a gara in corso.

I nomi in cima alla lista sono due: Robin Gosens e Maxim De Cuyper. Il primo è una garanzia: con Gasperini all’Atalanta ha segnato 29 gol e servito 21 assist in quattro anni e mezzo. L’altro, De Cuyper, classe 2000 del Club Brugge, ha colpito Gasp durante il doppio confronto in Champions contro l’Atalanta: scatto, corsa, spinta e qualità, con un prezzo di circa 15 milioni. Più accessibile Gosens, valutato tra gli 8 e i 10 milioni dalla Fiorentina, che però non ha ancora ricevuto offerte ufficiali.

Non solo. In ottica rotazioni, resta sotto osservazione anche Aaron Martin del Genoa, possibile innesto come alternativa ai due titolari. Il mercato sugli esterni è dunque più che mai centrale nel progetto tecnico della nuova Roma gasperiniana. Tutto ruota attorno ad Angeliño: se parte, sarà rivoluzione. E i nomi sono già scritti sul taccuino.

