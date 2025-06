Paredes verso il Boca, la Roma ripensa a Frattesi e punta Neil

Leandro Paredes è pronto a tornare dove tutto è cominciato. Dopo anni di corteggiamenti e rinvii, il suo ritorno al Boca Juniors è ormai prossimo. I tempi stretti del Mondiale per Club hanno impedito l’inserimento in lista, ma il club argentino non molla: oggi il presidente Riquelme incontrerà il centrocampista dopo Argentina-Colombia per provare a chiudere la trattativa.

Il nodo resta l’ingaggio: Paredes percepisce circa 2,5 milioni netti alla Roma, una cifra fuori portata per il Boca. Se si troverà un’intesa, scatterà il pagamento della clausola rescissoria da 3,5 milioni. A benedire l’operazione è stato anche il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni: “Conta solo che giochi. Non importa dove, basta che stia bene”.

A Trigoria il suo addio è ormai considerato inevitabile: Gasperini ha già tracciato il profilo dei suoi centrocampisti ideali, più dinamici e verticali. Il sogno resta Davide Frattesi, pupillo di Gasp dai tempi dell’Atalanta. La Roma, dopo una serie di tentativi andati a vuoto, continua a monitorare la situazione e spera in uno spiraglio.

Piace anche Dan Neil, centrocampista mancino classe 2001 del Sunderland: mezzala moderna, buona corsa, visione di gioco e una struttura fisica adatta al calcio italiano. Il suo nome è tra quelli segnalati da Ghisolfi, che guarda con interesse anche alla Championship per trovare profili funzionali e sostenibili economicamente.

