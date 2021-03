La Roma fa piazza pulita: via gli over 30. Dzeko, Pedro, Micki e Smalling: chi parte e chi resta

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma fa piazza pulita dei calciatori over 30. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). E’ la filosofia di Tiago Pinto, che punta a ringiovanire la rosa alleggerendo il monte ingaggi.

Chiunque sarà l’erede di Fonseca sulla panchina giallorossa, avrà di sicuro a che fare con tanti giovani di talento da plasmare, ma pochissimi giocatori esperti. La lista di partenti è lunghissima: si comincia con Juan Jesus, Bruno Peres e Mirante, si prosegue con Fazio e Santon, e si conclude con Pastore. I primi hanno il contratto in scadenza, mentre tutti gli altri hanno dato disponibilità al trasferimento.

E in mezzo ci sono anche due big come Edin Dzeko e lo spagnolo Pedro, che sembra non aver convinto in questi mesi di avventura romana: entrambi non verranno confermati dalla Roma, afferma oggi la Gazzetta dello Sport.

Gli unici a “salvarsi” sono l’attaccante armeno Henrikh Mkhitrayan, 32 anni, che la Roma si augura di convincere presto a prolungare il contratto, e il difensore centrale Chris Smalling, che viene da una stagione travagliata ma su cui si è investito con convinzione.

Fonte: Gazzetta dello Sport