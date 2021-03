Fonseca “premia” la Roma: tre giorni di riposo alla squadra. E i Friedkin non gradiscono…

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca ha deciso di concedere tre giorni di riposo alla squadra, con un rompete le righe che lascerà tutti liberi per un weekend lungo. Un “premio” alla squadra, titola in modo sarcastico oggi Il Messaggero (G. Lengua), concesso dall’allenatore in un momento in cui la piazza ribolle per i cattivi risultati arrivati nelle ultime settimane.

E invece di tenere tutti sulla corda, Fonseca ha fissato la ripresa degli allenamenti per lunedì alle 15, anche se i calciatori infortunati oggi torneranno nel centro tecnico per sottoporsi alle terapie di recupero.

La decisione di Fonseca di sicuro farà storcere il naso a più di un tifoso, ma sembra non essere piaciuta nemmeno ai Friedkin. Questo è infatti quello che racconta Il Messaggero, che scrive come la scelta di concedere tre giorni di riposo alla squadra “non è stata pienamente digerita dalla proprietà”.

Fonte: Il Messaggero