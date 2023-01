La Roma fa sul serio

AS ROMA NEWS – La Roma c’è. E fa sul serio. L’inizio di questo 2023 è sfavillante sotto il profilo dei risultati, ancora non esaltante per le prestazioni, ma qualche progresso si comincia a vedere anche dal punto di vista del gioco e della fluidità della manovra.

D’altronde era ormai chiaro a (quasi) tutti che la differenza la fanno i calciatori, e che c’è una Roma con Dybala in campo e una senza. Il ritorno a pieno regime di Paulo sta dando un’identità diversa alla squadra, che ha nell’argentino il grande leader tecnico: ieri la Joya ha incantato con un assist e mezzo e tante giocate da applausi.

Iconica quella su Reca nella ripresa, dove il difensore dello Spezia, frastornato dai continui dribbling dell’argentino, ha finito per stenderlo e prendersi il giallo, andando poi a complimentarsi con il giallorosso. Superiorità assoluta. E se poi ricomincia a girare anche Abraham, lì davanti le cose cambiano radicalmente.

Ieri altra prova maiuscola dell’inglese, tornato finalmente ai livelli dello scorso anno: sponde, giocate per la squadra, e un gol da grande centravanti che potrebbe certificare uno “switch” definitivo di Tammy. Un particolare non da poco per una squadra che ha bisogno come il pane di gente che sappia fare gol.

E lo Spezia? Non pervenuto. Troppe le assenze (alle quali si è aggiunta anche quella di Holm a partita in corso), troppa la superiorità degli avversari. I liguri hanno cercato di creare tanta densità in mezzo al campo per provare a imbrigliare Dybala e compagni, ma il piano gara è durato una mezzora, poi la Roma ha cominciato ad alzare i giri e il gol è arrivato prima dell’intervallo.

A segnalo, non a caso, l’uomo che sostituiva il riottoso Zaniolo: il sempreverde Stephan El Shaarawy, un giocatore che non fa mai bizze facendosi trovare pronto nel momento del bisogno. Col Faraone in campo nel suo ruolo preferito la fluidità offensiva ne ha giovato. Nella ripresa poi il fantastico gol di Abraham, che ha trovato motivazioni nella coppia con Dybala, ha chiuso i giochi.

La Roma, padrona del campo, ha tenuto il controllo del pallone sfiorando anche la terza rete. Serata tranquilla invece per Rui Patricio, coperto da una difesa attentissima e da un centrocampo sempre pronto a fare scudo al limite dell’area, impedendo ai timidi attaccanti dello Spezia di impensierire il portoghese.

La classifica ora si fa interessante: terzo posto momentaneo in compagnia dell’Inter, che oggi però affronterà l’Empoli in casa, e meno uno dal Milan (che domani sfiderà la Lazio all’Olimpico) secondo in classifica. Il messaggio della Roma è chiaro: il gruppo è unito nonostante i capricci di qualcuno. Ora però arriva l’Everest da scalare: domenica c’è l’imbattibile Napoli al Maradona. Che però deve guardarsi da una Roma in crescita.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini