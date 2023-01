Zaniolo, oggi nuovi contatti con il Tottenham. E il Milan aspetta gli ultimi giorni di mercato…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nicolò Zaniolo rischia di restare col cerino in mano. Arrivati a una settimana circa dalla chiusura del mercato invernale, l’attaccante è ancora senza una squadra disposta a puntare con forza su di lui.

Il Tottenham è fermo a una proposta in prestito con obbligo di riscatto (legato a determinate e non scontate condizioni) a 25 milioni di euro, una proposta che non convince la Roma.

Oggi, perciò, il manager di Zaniolo, Claudio Vigorelli, ha in programma un appuntamento telefonico con Fabio Paratici. Per entrare nel vivo della trattativa, comunque, domani l’agente è pronto anche per partire destinazione Londra.

Per arrivare alla fumata bianca serve che cada il veto degli Spurs, che sono sì disposti al prestito oneroso e a inserire l’obbligo di riscatto per la cifra che andrebbe bene alla società giallorosa però solo a determinate condizioni, prima fra tutte l’accesso (non facile) alla prossima Champions League.

Il Milan, soluzione preferita dal calciatore, aspetta sornione gli ultimi giorni di mercato per farsi avanti, forte del gradimento di Zaniolo. L’offerta sarà a prezzi di saldo.

La Roma a quel punto dovrà decidere cosa fare: se accettare un offerta al ribasso per Nicolò oppure rifiutare e tenersi in rosa un giocatore scontento e senza motivazioni.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Il Messaggero