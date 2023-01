Ziyech-Roma, si può: c’è già l’offerta al giocatore. E il Chelsea è pronto a cederlo in saldo

AS ROMA NEWS – In attesa di capire quale sarà il futuro di Zaniolo, la Roma ha già pronto il suo sostituto. Il nome su cui tutti convergono è quello di Hakim Ziyech, centrocampista offensivo di proprietà del Chelsea.

Un profilo importante che andrebbe a incidere fin da subito negli equilibri della squadra, aumentando il tasso tecnico della rosa e dell’attacco giallorosso. Non certo un ripiego, ma un chiaro messaggio del club di rinnovata ambizione anche sul mercato, in linea con le esigenze di José Mourinho.

Ziyech andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota da Nicolò Zaniolo, in termini di ruolo e caratteristiche, essendo un centrocampista offensivo di piede mancino che ama agire sul lato destro dell’attacco. Complice l’esonero di Tuchel e il megalomane calciomercato del neo proprietario Boehly, il marocchino diventa un giocatore sacrificabile per il Chelsea. Per questo l’occasione per la Roma diventa ghiotta. Soprattutto perché i Blues per il suo cartellino chiederebbero solo un piccolo indennizzo, puntando al risparmio economico dell’ingaggio.

Tiago Pinto da alcuni giorni ha avviato i contatti con gli agenti per capire la fattibilità dell’operazione. Le condizioni però non sono semplici: Ziyech ha un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2025. In caso di acquisto a titolo definitivo, la Roma potrebbe usufruire degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, avvicinandosi all’ingaggio percepito a Londra dal marocchino. La Roma propone tre anni e mezzo di contratto a circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus, con ingaggio a salire nel corso del tempo.

Fonte: La Repubblica