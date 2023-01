“ON AIR!” – CORSI: “La Roma terza dà fastidio a chi odia Mou”, PUGLIESE: “Pinto doveva gestire meglio il caso Zaniolo”, FERRETTI: “Colpe da entrambe le parti, ma il suo rifiuto a giocare mi indigna”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Due a zero tranquillo, Roma padrona del campo, a loro mancavano 5 o 6 titolari, ma non è mica colpa nostra. Parlare di Dybala è una noia, migliore in campo come al solito. Abraham ha fatto bene, ha ricordato come si gioca a calcio, e poi bravo El Shaarawy. Serviva questa prestazione, e la prestazione c’è stata. La Roma ora è terza e questo dà un po’ fastidio, specialmente per chi odia Mourinho. Zaniolo? Secondo me è stato scaricato in malo modo da Pinto e recuperato in modo molto più intelligente da Mou, che ha ammortizzato quelle che sono le cose che devi dire alla stampa. Se fossi in Friedkin, se la Roma raggiungesse la Champions farei un contratto di 15 anni a Mourinho. La Roma non ha soldi, e per di più cerca di perdere a zero i propri giocatori. Ma voi società cercate di valorizzare i vostri giocatori, e non ne parlate male…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma ha vinto un’altra volta…intanto partiamo sempre dalle cose più importanti, dalle cose normali. Ma che gli abbiamo fatto allo Spezia? Sentivo un astio ieri dalla tribuna… Mi sembra che la Roma abbia avuto uno scatto, ha capito che in porta ci arriva lo stesso, gioca con calma, rischia poco o nulla, costruisce 5 palle gol invece di 10 o 20, e se ne segni uno o due si dice che sei cinica…Celik? Si è rotto il dito e ha continuato a giocare come se nulla fosse. Io per una cosa del genere mi facevo ricoverare per un mese e facevo testamento… Dybala? Secondo me andava tolto dieci minuti prima, stava con la lingua di fuori e chiedeva il cambio, c’era il rischio che si faceva male…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Dybala ha fatto quattro gol e due assist in questa ripresa di stagione: ma di cosa stiamo parlando? Ancora vogliamo parlare di tagli e sovrapposizioni? Il calcio è molto più semplice di quello che si pensa: se hai giocatori forti, vinci. Solbakken? C’è tutto Mourinho quando ti dice che in una partita stradominata contro una squadra che gli mancano tutti i migliori, preferisce non mettere Solbakken perchè se sbaglia un movimento difensivo rischi di prendere gol e magari di non vincere la partita. Qui c’è tutta la filosofia di Mourinho, poi può piacere e non piacere…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La cosa che è mi è piaciuta di ieri è che la Roma non ha mai perso equilibrio. Gli errori dell’arbitro sullo 0 a 0 ti potevano far perdere lucidità, e invece la squadra è stata matura. Difensivamente la squadra ha raggiunto una solidità importante, e va lodato il terzetto difensivo oltre a Dybala e Abraham, non hanno sbagliato nulla e non è la prima volta che succede… Matic ti dà grande equilibrio, sa fare da raccordo e con lui in campo aumenta proprio la qualità del gioco, e ieri si è visto… Mourinho a Zaniolo ha dato più carezze perché c’è insofferenza su un caso che non voleva che scoppiasse. Le parole di Pinto sono molto lontane da quelle di Mou, il dirigente doveva gestire meglio e prima il caso Zaniolo. Mou sa che non ci sarà cessione, e quindi se lo tiene dalla sua parte. Lui si dovrebbe sentir tradito, e invece ti dice che ha sempre dato il massimo, e allora devi rifletterci. La società si è fatta trovare in fallo, non ha gestito bene la situazione, avrebbe dovuto rinnovargli prima il contratto anche se voleva venderlo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma ci è piaciuta. La Roma non era quella delle settimane scorse, ma quella di ieri, una squadra che si difende bene e poi ti colpisce organizzandosi in attacco. Ieri secondo me la Roma ha fatto una partita molto buona…E’ chiaro che c’è il merito dei singoli, ma è evidente un gioco più armonico… Zaniolo? Il ragazzo sta sbagliando, ma la Roma ha fatto di tutto per evitare questo caso? I fatti dicono che non stai traendo il massimo. O rinnovavi un anno e mezzo fa alle cifre sue, oppure quest’anno non dovevi fissare quel prezzo così alto, perchè ora rischi di venderlo a cifre notevolmente più basse…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ieri l’unico momento di paura è stato quando è partito il dito di Celik, gli era finito in tribuna…per il resto serata tranquilla. Matic nei primi minuti era partito piano, poi è salito in cattedra e la squadra è girata in modo diverso. La partita è andata come doveva andare, questo 2023 sembra completamente diverso dall’anno che si era chiuso prima del Mondiale, sta venendo fuori un valore di squadra differente. Sul casino Zaniolo se ne possono dire tante, ieri Mou è sembrato molto convinto, si è preso una bella responsabilità dicendo che resterà qui, si è esposto in maniera chiara. La Roma questa estate aveva chiesto troppo per Zaniolo? Ma ora ne chiede 30, e nessuno lo cerca lo stesso. Le ragioni e i torti stanno un po’ da entrambe le parti, non c’è uno che ha sbagliato tutto o che abbia indovinato tutto. Di certo il giocatore che ti dice di non voler più giocare è una cosa che mi indigna, mi fa incazzare. E che credo non potrà mai essere superata…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “E’ una Roma che a forza di risultati sta ritrovando le sue convinzioni. Nel 2023 non ha mai perso e c’è il feeling tra Dybala ed Abraham che si scambiano assist e gol. La Roma è in un momento di fiducia. Mourinho riesce a trasformare dei potenziali casi in punti di forza, forse non ci rendiamo conto dello spessore del nostro allenatore: lui con due parole riesce a sistemare la situazione Zaniolo. Mourinho è la garanzia della Roma in questo momento storico…”

Roberto Maida (Radio Radio): “Non mi risulta che ci siano stati screzi tra Mourinho e Zaniolo. Se guardiamo anche le dichiarazioni dell’allenatore sono state sempre concilianti. Le cose si sono incancrenite tra Zaniolo e Pinto. Io penso che Mou abbia lanciato un segnale per stanare eventuali compratori, ma anche a chi deve venderlo, perchè in caso gli servirà un giocatore… Zaniolo? Non penso che sia un pazzo, penso che la verità sia molto più complessa. E se scoppiano due casi come quelli di Zaniolo e Karsdorp bisogna chiedersi come mai…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Ognuno ha la sua verità. Mou ieri è stato sincero, ma per come la vede lui. Pinto è stato categorico, Zaniolo la penserà in un altro modo, la sua verità non è quella. Ma io non ho mai sentito essere così netti su un argomento importante, non hanno fatto zero a zero. Ma è evidente che qualcosa non va, altrimenti perché si dovrebbe rifiutare di giocare? C’è qualcosa che a Zaniolo non piace, e la sua verità è diversa da quella della Roma. Potenzialmente è un grandissimo, ma lui non ti sta dando nulla. E chi te li dà 40 milioni, ti danno al massimo 25 in diritto di riscatto, e questo dimostra che il giocatore è terribilmente svalutato… La partita? Ieri si è vista una Roma buona, ha preso in mano la partita e non l’ha mollata mai. Ieri tutti hanno giocato bene, era una Roma diversa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Su Zaniolo c’è un cortocircuito sulla sua valutazione, su quello che può essere, secondo me moltissimo, e quello che è, e cioè molto poco. E’ un giocatore d’attacco che non segna mai, che ha avuto problemi fisici seri. Dal punto di vista comportamentale non è mai stato una garanzia. Lì si crea il contrasto tra l’entourage e la Roma. Ora Zaniolo sta forzando la mano per andarsene subito. Quando Mou dice che si aspetta Zaniolo il primo febbraio, lo fa perchè sa che è molto difficile che possa concretizzarsi qualcosa in così pochi giorni. L’unica squadra è il Tottenham, che non vuole impegnarsi su Zaniolo. Io penso che se un club si presenta con 25 più bonus, la Roma potrebbe cederlo, ma serve la certezza del riscatto… La Roma di ieri? La differenza la fanno i grandi giocatori, e da quando Dybala ha trovato continuità l’ha trovata anche la Roma. Se lui sta bene, la Roma è un’altra cosa…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Io da anni sostengo che Zaniolo deve andar via dalla Roma per completare la sua crescita professionale, e deve anche staccarsi da una protezione familiare che è estremamente affettiva. Questa sua fragilità caratteriale lo porta a chiamarsi fuori in uno snodo importante è un segnale della sua debolezza caratteriale. Nessuno discute le sue potenzialità tecniche, ha qualità tecnica e anche una certa spavalderia in campo, ma non puoi pensare di essere già arrivato, la sua dimensione è un’altra, li deve ancora crescere e per farlo deve andare via da quell’ambiente. La voce del Milan arriva puntuale prima di Lazio-Milan, è stupido ma anche significativo, e il Tottenham non ha bisogno di quel tipo di giocatore. La sua storia con la Roma è finita, e non può essere trascinata fino a giugno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Frattura insanabile, ma la colpa non è solo di Zaniolo. Lui alla Roma ha dato due crociati. Noi poi non sappiamo quello che succede, e io non gli do la colpa al 100%. I contratti si fanno in due, poi non sarà un grande giocatore o non sarà troppo simpatico, ma non si può far passare per il lupo cattivo. Anche le società fanno i propri interessi. Succede da tante altre parti. Secondo me Zaniolo non è così stupido, sarebbe troppo incredibile che vuole andare via senza avere niente in mano, secondo me qualcosa c’è. Sarebbe troppo se fosse uscito così senza avere un’offerta in mano…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!