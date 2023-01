Mancini: “Zaniolo deve mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo talento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Anche il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini ha parlato del caso Zaniolo, dando il suo consiglio al calciatore giallorosso.

“Io credo lui sia un ragazzo con grandi qualità, come tutti deve mettersi a disposizione della squadra e sfruttare il suo talento“.

Zaniolo, che non si è detto pronto di giocare con la Roma per la gara di ieri contro lo Spezia, sta aspettando un’offerta da parte del Tottenham di Conte, che però ancora non si è materializzata.

La Roma domenica prossima è attesa dalla trasferta di Napoli contro la capolista, ed è probabile che il 22 salti anche quella partita. Resta però da capire se il suo trasferimento si concretizzerà entro il 31 gennaio e soprattutto con quale spirito affronterà i prossimi sei mesi qualora dovesse restare a Trigoria fino a giugno.