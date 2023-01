Mercato Roma, tante voci e pochi fatti: uscite bloccate, e ora Pinto può cambiare strategia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tante chiacchiere, pochi fatti. Arrivati al 23 gennaio, e cioè a poco più di una settimana alla chiusura del mercato invernale, nessun esubero in casa romanista ha trovato una sistemazione.

Tutta colpa di un calciomercato completamente bloccato: mai come questo gennaio si è assistito a un numero così esiguo e scarsamente rilevante di affari. Le società vivono un momento di grave difficoltà economica, e nessuna è in grado di spendere per acquistare.

E la Roma, che pretende solo offerte a titolo definitivo, è ancora impantanata nel tentativo di sbloccare trattative infinite per le cessioni di Karsdorp, Shomurodov e Vina. Il primo è senza dubbio il caso più spinoso: il terzino olandese ha rotto con l’allenatore e di conseguenza con il club, ma non ha nessun club disposto ad acquistarlo a titolo definitivo.

Stesso discorso vale per Eldor Shomurodov, che continua ad avere addosso gli occhi di Torino e Cremonese, e Vina, sul quale si registra il timido interesse del Bournemouth.

Tiago Pinto fino ad ora ha tenuto un atteggiamento aggressivo sul mercato in uscita, intransigente su prezzi e formule per l’acquisto dei propri calciatori. Ma la realtà è che sarà necessario scendere a compromessi se si vuole provare a sfoltire la rosa. L’appetibilità dei giocatori in vendita e gli stipendi non congrui al loro valore rendono oggettivamente difficile (per non dire impossibile) una loro cessione a titolo definitivo. Non è dunque escluso che nella prossima settimana il gm scenda a più miti consigli.

In fin dei conti alla Roma non conviene lasciarsi in rosa calciatori che non vengono più utilizzati, con la certezza del loro deprezzamento. Meglio accontentarsi di un prestito che possa permettere agli esuberi di giocare e, perchè no, rivalutarsi in un club che possa dar loro più spazio.

Caso a parte quello di Nicolò Zaniolo: lì la Roma non sembra disposta a concedere compromessi. Se il Tottenham, al momento l’unico club che sta trattando, lo vuole davvero deve accettare un trasferimento a titolo definitivo, ora o rimandandolo a giugno. Altrimenti il 22 resterà a Trigoria, e dal primo febbraio dovrà rimettersi in riga. Mou è pronto a riaccoglierlo, più o meno, a braccia aperte. Meno probabile invece una tregua con la piazza romanista.

Giallorossi.net – G. Pinoli