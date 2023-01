Zaniolo, l’agente ha incontrato la dirigenza del Milan: ecco l’offerta alla Roma, i dettagli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Zaniolo e Milan, c’è il contatto. Oggi l’agente del calciatore ha incontrato la dirigenza rossonera, che ha confermato l’interesse concreto nei confronti dell’attaccante.

Il Milan è pronto ad avanzare un’offerta alla Roma in prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della zona Champions, una possibilità dunque concreta anche se non sicura.

Il prezzo che i rossoneri pagheranno alla Roma in caso di acquisto a giugno sarebbe di 25 milioni di euro compresi i bonus. Una cifra dunque molto inferiore alle richieste iniziali di Tiago Pinto.

Toccherà poi al general manager, a Friedkin e a Mourinho decidere cosa fare, se accettare o meno la proposta dei rossoneri. Il Tottenham resta in corsa, anche se non ha ancora avanzato un’offerta convincente alla Roma.

Fonti: Tele Radio Stereo / alfredopedulla.com