La Roma green si “allena” al Franchi

AS ROMA NEWS – Largo ai giovani. La Roma oggi di scena a Firenze per dare un aspetto migliore alla sua classifica, per restare davanti alla Juventus e provare a ritornare sopra l’Atalanta, e preparare al meglio la finalissima di Budapest.

“Sarà un allenamento serio in vista del Siviglia”, aveva detto Mourinho, che ha dovuto mollare la corsa al quarto posto dopo il pareggio interno contro la Salernitana di qualche giorno fa.

Oggi dunque spazio alle seconde linee: i giocatori indispensabili in rosa sono rimasti a casa, da Rui Patricio a Pellegrini, passando per Matic e Dybala. Ci sono invece Smalling e Llorente, ma in difesa oggi potrebbe toccare al giovanissimo Keramitsis.

A destra scontata la presenza di Missori, a centrocampo nuova chance per Tahirovic, in attacco Volpato chiede spazio. Ma anche l’ultimo arrivato, Riccardo Pagano, “dieci” della Primavera giallorossa, spera di avere la possibilità di esordire oggi al Franchi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Llorente, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Keramitsis, Smalling, Ibanez; Missori, Tahirovic, Camara, Zalewski; Solbakken, Volpato; Belotti.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, Volpato; Belotti.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Svilar; Llorente, Smalling, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Svilar; Keramitsis, Llorente, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.