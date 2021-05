La Roma ha deciso: nessun riscatto anticipato di Mayoral. Nzonzi al Rennes, trattativa iniziata

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – La Roma ha deciso: non riscatterà Borja Mayoral al termine di questa stagione. Lo riferisce Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, su Twitter. Il giocatore quindi resterà un altro anno in giallorosso in prestito.

Tutto rimandato al 2022. Il club giallorosso avrebbe potuto esercitare il diritto di riscatto dell’attaccante spagnolo adesso spendendo “solo” 15 milioni di euro, come previsto nell’accordo stipulato la scorsa estate con il Real Madrid.

Tiago Pinto però ha deciso di non avvalersi di questa possibilità, rimandando il discorso all’estate del 2022, quando i giallorossi potranno acquistare Mayoral, nel caso in cui lo volessero, per 20 milioni. Sarà dunque Mourinho a valutare il calciatore nella stagione che verrà, per poi dare il giudizio definitivo sull’attaccante.

Aggiornamenti anche su Nzonzi, destinato a restare al Rennes: iniziata la trattativa con il club francese per cedere il calciatore a titolo definitivo. Già diversi i contatti tra Pinto e i transalpini.